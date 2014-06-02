Петербургу прогнозируют океанический климат к середине XXI века

Петербург сменил климатический подрайон. В последние годы средняя температура января составляет от -3 до -5 градусов (вместо -4..-14 градусов). Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на начальника отдела градоэкологического обоснования развития территорий города Артема Павловского.
По словам специалиста, в середине века климат в Петербурге может измениться с влажно-континентального на океанический. Изменение климата может повысить уровень воды в Финском заливе. Если ранее на протяжении 50 лет уровень воды повышался на два миллиметра в год, то теперь каждый год он повышается на четыре миллиметра.
По словам Артема Павловского, при неблагоприятном сценарии в зону затопления могут попасть 3 783 объекта культурного наследия Петербурга.
Фото: Piter.tv
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