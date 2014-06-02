Петербургу прогнозируют океанический климат к середине XXI века

При неблагоприятном сценарии в зону затопления могут попасть 3 783 объекта культурного наследия Петербурга.

Петербург сменил климатический подрайон. В последние годы средняя температура января составляет от -3 до -5 градусов (вместо -4..-14 градусов). Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на начальника отдела градоэкологического обоснования развития территорий города Артема Павловского.

По словам специалиста, в середине века климат в Петербурге может измениться с влажно-континентального на океанический. Изменение климата может повысить уровень воды в Финском заливе. Если ранее на протяжении 50 лет уровень воды повышался на два миллиметра в год, то теперь каждый год он повышается на четыре миллиметра.

По словам Артема Павловского, при неблагоприятном сценарии в зону затопления могут попасть 3 783 объекта культурного наследия Петербурга.

Фото: Piter.tv