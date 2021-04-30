Петербургу не хватает детских садов

В разных районах Петербурга наблюдается нехватка социальных объектов, в частности, школ, детских садов и медучреждений.

За последние несколько лет в городе появилась новая проблема – отсутствие необходимых социальных объектов. Ситуация осложняется возросшими темпами строительства новых жилых комплексов. Застройщикам выгоднее побыстрее продать квартиры в новых домах, чем строить социальные объекты. Поэтому в городе появляются целые кварталы, не обеспеченные необходимой инфраструктурой.

Городские власти также отмечают нехватку образовательных и медицинских учреждений в разных районах Северной столицы. Чиновники пытаются поправить ситуацию путем строительства новых социальных объектов, но темпы появления новых заведений очень медленные. Хуже всего обстоит дело с детскими садами. В некоторых районах родителям приходится годами ждать очереди, чтобы отдать ребенка в детсад.

В одном только Пушкинском районе наблюдается нехватка как минимум двух тысяч мест в дошкольных учебных заведениях.

Если говорить честно, то это только те дети, которые не попали в детсады. Если учитывать, что действующие дошкольные учреждения переполнены, эти 2000 можно смело умножать на два. рассказал глава района Владимир Омельницкий.

По его словам, объекты распределены неравномерно: большая часть детских садов находится в центре района.

Я возглавил администрацию в 2017 году, после этого был проведен анализ существующих проблем, его результаты неутешительны. Мы разработали программу по строительству в районе 24 детских садов и 8 школ. сообщил глава района.

Однако в Пушкинском районе детские сады будут появляться очень медленно. В 2021 году должны построить лишь 2 дошкольных образовательных учреждения из 24 запланированных.

Реализация нашей программы выровняет дисбаланс между социальными объектами и жилой застройкой, но окончательно проблему не решит, если в ежедневном режиме не планировать, не контролировать предложения инвесторов, профильных комитетов. отметил сложность задачи Омельницкий.

Как сообщал в апреле губернатор города Александр Беглов, в Петербурге наблюдается острый дефицит 84 детских садов, 50 школ и 25 медицинских учреждений. Правительство планирует задействовать средства инвесторов и бюджетные кредиты для ликвидации проблемы при строительстве новых социальных объектов.

Фото: Piter.TV