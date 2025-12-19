Петербургскую школьницу арестовали после нападения на пенсионера

Несовершеннолетнюю отправили в СИЗО за хулиганство в автобусе.

Суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу школьнице, обвиняемой в нападении на пенсионера в общественном транспорте. Несовершеннолетняя стала фигуранткой уголовного дела о хулиганстве. Об этом сообщает КП-Петербург.

Суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения несовершеннолетней жительнице города, подозреваемой в применении перцового баллончика в отношении пенсионера. По итогам заседания девушку направили в следственный изолятор. По данным следствия, инцидент произошел в автобусе № 121 на территории Калининского района. Фигурантка вела себя агрессивно, высказывала в адрес пожилого мужчины оскорбления с использованием нецензурной брани. В присутствии пассажиров она распылила перцовый баллончик в сторону лица и тела потерпевшего.

Следствием также установлено, что до произошедшего школьница вела асоциальный образ жизни. По имеющимся данным, она употребляла алкоголь и наркотические вещества, не обучалась в образовательных учреждениях и неоднократно уходила из дома. Несовершеннолетнюю задержали и предъявили обвинение в хулиганстве 21 января. Вину в инкриминируемом преступлении она не признала.

Фото: Piter.TV