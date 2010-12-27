В Петербурге изнасиловали несовершеннолетнюю мигрантку

Мигрантка из Петербурга обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании и похищении.

За помощью в полицию обратилась уроженка Узбекистана. Она рассказала о собственном похищении у метро “Ладожская” и дальнейшем изнасиловании. Инцидент произошел 9 сентября. Как стало известно, девушка называет преступником своего знакомого: 24-летнего земляка. Злоумышленник на десять лет старшей своей жертвы.По словам потерпевшей, парень насильно усадил ее в автомобиль, а затем отвез в квартиру и совершил насильственные действия сексуального характера.

Теперь делом будут заниматься службы Красногвардейского района. Полиция уже объявила мужчину в розыск и занимается его поимкой.