Петербургскую компанию наказали за долг по зарплате свыше 162 млн

Суд обязал работодателя рассчитаться с сотнями сотрудников.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел дело о невыполнении предписания трудовой инспекции и признал компанию ООО "ГЕОИЗОЛ" виновной в нарушении трудового законодательства, обязав ее выплатить работникам задолженность по заработной плате на сумму более 162 миллионов рублей. Об этом сообщила Северо-Западная межрегиональная Гострудинспекция.

В ходе проверки, проведенной трудовой инспекцией в августе 2025 года, была выявлена задолженность по заработной плате перед 512 сотрудниками организации. Общий объем невыплаченных средств превысил 162 миллиона рублей. Компании было выдано официальное предписание устранить выявленные нарушения и полностью погасить долг до 26 сентября 2025 года.

К установленному сроку ООО "ГЕОИЗОЛ" требования надзорного органа не выполнило. Задолженность перед работниками погашена не была, подтверждающие документы в инспекцию не направлялись. Представитель компании также не явился на судебное заседание. Заместитель руководителя Северо-Западной межрегиональной Гострудинспекции Ольга Казанская пояснила, что "в соответствии со статьей 419 Трудового кодекса Российской Федерации лица, допустившие нарушение трудового законодательства, подлежат административной ответственности". Она уточнила, что "часть 23 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает штраф для юридических лиц за неисполнение законного предписания трудовой инспекции".

Суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде максимального административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. При этом суд отдельно указал, что наложенный штраф не освобождает ООО "ГЕОИЗОЛ" от обязанности в полном объеме выплатить работникам всю сумму задолженности по заработной плате.

Фото: Piter.TV