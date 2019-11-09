Награды были вручены по поручению президента РФ.

Сегодня, 10 декабря, в Смольном вручили государственные награды деятелям науки и культуры, работникам образования и здравоохранения, промышленности и других отраслей экономики. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Александр Беглов поблагодарил петербуржцев за служение городу и отношение в горожанам.

Среди награжденных — врачи и медицинские сестры Клинической больницы №122 имени Соколова, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, других учреждений здравоохранения. Орденом Дружбы награждён главный врач Детского многопрофильного клинического центра высоких технологий имени Раухфуса Вячеслав Детков. Митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию вручили Орден Почета.

Священнослужители и волонтёры Русской Православной Церкви в это трудное время помогают врачам и больным, духовно окормляют верующих. отметил губернатор.

Кроме того, митрополит лично подарил медицинским учреждениям три аппарата ИВЛ.

Медали "За спасение погибавших" получили Виктор Корнев и Марк Маклаков. В ноябре 2019-го года они спасли водителя и маленьких детей, которые находились в автомобиле в реке Фонтанке. Мужчины бросились в холодную воду.

Также в Смольном были вручены Почётные грамоты и Благодарности Президента.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге не будут проводить коронавирусные рейды по церквям .

Фото: Станислав Марченко / mitropolia.spb.ru