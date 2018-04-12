Одной из улиц Северной столицы могут присвоить имя Георгия Гречко

Георгий Гречко умер в прошлом году на 86 году жизни.

Активисты Общероссийского народного фронта предложили присвоить одной из петербургских улиц имя летчика-космонавта и выдающегося ленинградца Георгия Гречко. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщило издание "Петербургский Дневник".

Георгий Гречко умер в прошлом году 8 апреля на 86 году жизни. Петербуржцы не раз предлагали дать его имя какому-либо объекту. С соответствующей идеей выступил член регионального штаба ОНФ, депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Раньше имена присваивались только по истечении 20 лет со дня смерти героев. Однако 3 года назад губернатор Петербурга подписал постановление, по которому память Героев Советского Союза может быть увековечена до истечения 20-летнего срока. Решение по этому вопросу принимает городская межведомственная комиссия по наименованиям.

На аллее Героев в парке Победы есть памятник летчику-космонавту Георгию Гречко, и присвоение улице его имени будет нашей данью памяти легендарному ленинградцу. Поэтому представители петербургского штаба ОНФ обратились в топонимическую комиссию с просьбой присвоить его имя улице или проспекту в Санкт-Петербурге. Инициативу Народного фронта восприняли положительно. В конце апреля состоится заседание, на котором рассмотрят данный вопрос. Сергей Вострецов, член регионального штаба ОНФ

Активисты также предложили руководству школы №5 Василеостровского района дать учебному заведению имя знаменитого космонавта. Георгий Гречко окончил ее в 1949 году.

Видео: Роскосмос.