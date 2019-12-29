Петербургского ученого не пустили в Румынию

Причины объяснять также не стали.

Власти Румынии отказали во въезде ученому Петербурга Алексею Умнову-Денисову без объяснения причины. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на посла РФ в Румынии Валерия Кузьмина.

Ученый занимается дешифровкой дохристианской письменности балканских племен. Умнов-Денисов направлялся в Румынию, чтобы выступить в нескольких учебных заведениях перед своими коллегами.

Визу за несколько дней до поездки ученый получил в Петербурге и никаких вопросов при этом к нему не возникло.

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