Петербургского пенсионера оштрафовали за ношение сине-желтого значка

В Петербурге пожилого мужчину признали нарушителем за символику на одежде.

Житель Санкт-Петербурга получил административный штраф в размере 30 тыс. руб. по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Объединённой пресс-службы судов города Дарью Лебедеву.

Отмечается, что 78-летний мужчина был задержан 30 октября во время акции памяти жертв политических репрессий на Левашовском мемориальном кладбище. На одежде пенсионера был прикреплен сине-желтый значок, который, по версии правоохранительных органов, напоминал флаг Украины.

Сотрудники полиции сочли, что демонстрация значка "неопределённому кругу лиц" может быть расценена как публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.

Материалы дела были переданы в суд, где мужчину признали виновным и назначили административное наказание в виде штрафа.

Ранее на Piter.TV: задержана подозреваемая в краже телефона в Пулково.

Фото: Piter.TV