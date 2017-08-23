Борца с педофилами из Петербурга отправили в тюрьму за c]tvre порно с мальчиками

В Петербурге суд приговорил к 12 годам лишения свободы мужчину, которого обвинили в мужеложстве с несовершеннолетними и изготовлении порнографии. Также известно, что мужчина вычислял и шантажировал склонных к педофилии людей.

Следственный комитет Петербурга сообщает, что суд Северной столицы вынес приговор Роману Рудаеву. Его признали виновным в нескольких преступлениях: мужеложство с несовершеннолетним и развратные действия. Также мужчину признали виновным в изготовлении порнографии с несовершеннолетними.

Суд счел достаточными доказательства, собранные следователями. По данным дела, с декабря 2012 по апрель 2014 года Руднев развратничал с мальчиками. Также он использовал несовершеннолетних для съемки порнографии.

"Приговором суда Рудаеву назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба СК Петербурга.

Также в суде находится дело, где Руднева обвиняют в вымогательстве, похищении человека и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Организованная группа мужчины искали склонных к педофилии мужчин, а затем, прикрываясь борьбой с педофилами, вымогала у них деньги.