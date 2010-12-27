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Петербургского гимназиста задержали за изображение православного креста у отделения коммунистов
Сегодня, 17:55
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lesjasap
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Петербургского гимназиста задержали за изображение православного креста у отделения коммунистов

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Полиция задержала несовершеннолетнего мальчика, пожелавшего смерти коммунистам.

Правоохранительные органы Петербурга поймали одиннадцатиклассника гимназии при Русском музее, который организовал своеобразную акцию протеста около отделения коммунистической партии. 

Инцидент произошел вечером 8 марта по Второй Советской улице. Подросток разрисовал стенд с печатными изданиями коммунистов Северной столицы. На стене дома подросток  изобразил православный крест, а также несколько нелестных высказываний в адрес оппонентов. Нарушителя заметили прохожие, которые позвонили в полицию. Когда оперативники приехали на место, решительно настроенный юноша отказался сдаваться представителям закона без боя.

Полицейские задержали 17-летнего молодого человека. В его отношении составлен административный протокол за отказ подчиняться законному распоряжению представителя МВД. Из участка петербуржец уехал в сопровождении родителей.
 

Теги: гимназия , граффити , изо , коммунистическая партия , коммунисты , крест , православие , русский музей , творчество
Категории: Новости СПб Происшествия

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