Петербургского бизнесмена обвиняют в отмывании миллионов на поставках для Минобороны

Мошенник поставлял комическое оборудование ненадлежащего качества.

Бизнесмена из Петербурга осудят за попытку разбогатеть на продаже некачественных космических аппаратах. Предприниматель поставлял радиопоглощающие материалы по государственным контрактам. Стоимость договоров превысила 63,5 миллиона рублей. Мужчину не смутил тот факт, что поставляемый товар не соответствуют техническому заданию.

Дело будет рассмотрено в Петроградской районной инстанции. Фигурантом расследования стал гендиректор "Инновационных композитных материалов". По мнению следствия, должностное лицо похитило бюджетных средства, выделенные Министерством обороны России. Такие сведения передают представители Объединенной пресс-службы судов по региону. Мужчине также вменяют сговор с неустановленными лицами.

Фото: Piter.tv