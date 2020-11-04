Петербургское предприятие заплатит 100 тысяч рублей штрафа за сжигание опасных отходов

Предприятие неправильно утилизировала отходы 4 и 5 классов опасности.

В среду, 10 февраля, в комитете по природопользованию сообщили, что одно из петербургских предприятий оштрафовано за неправильную утилизацию особо опасных отходов.

Местные жители Красногвардейского района часто жаловались на неприятный запах гари: проведя проверку, сотрудники комитета выяснили, что в котельной сжигали полиэтиленовую пленку и обрезки древесно-стружечных плит, пропитанных формальдегидными смолами – отходы 4 и 5 классов опасности. Сгорая, отходы выделяют вредные вещества, поэтому для их утилизации нужны специальные установки.

Компания выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей – директор признал вину и пообещал больше не допускать халатности.

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Фото: пресс-служба комитета по природопользованию