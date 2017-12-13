Владельцы кафе организовали бесплатные обеды для пожилых петербуржцев

В Петербурге владельцы кафе кормят пенсионеров бесплатными обедами.

В Санкт-Петербург кафе на Васильевском острове принмает пожилых людей и корит бесплатными обедами. Представители заведения отмечают, что гостей-пенсионеров становится все больше, а жители города начали помогать деньгами и продуктами. Об этом сообщает "Мойка78".

История с бесплатными ланчами началась с пожилого мужчины. На протяжении трех недель он посещал кафе и питался бесплатно, а потом исчез. Однако владельцы кафе - Александра Синяк и Евгений Гершевич - решили, что таким образом смогут кормить сразу несколько пенсионеров.

Мы выложили пост в интернете, что если кто-то еще желает, может к нам прийти бесплатно пообедать. В начале было 20-30-40 человек, а последний рекорд - 246 пенсионеров у нас обедали в течение одного дня.

Владелица кафе и организатор проекта Александра Синяк

Пообедать в кафе добрых владельцев съезжаются пенсионеры с разных сторон Северной столицы. Организаторы такой акции планируют создать сеть подобных заведений, чтобы пенсионеры могли питаться в разных точках города.

Фото: "ВК" - группа "Бесплатные обеды пенсионерам и ветеранам"