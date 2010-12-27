Петербургское УФАС обнаружило сговор на рынке благоустройства на 11,7 миллионов рублей

Речь идёт о трёх аукционах по благоустройству придомовых территорий.

В среду, 3 декабря, стало известно о том, что петербургское УФАС обнаружило сговор на рынке благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Антимонопольщики выяснили, что компании "Капж-Строй" и "ВКР" участвовали в трёх аукционах по благоустройству придомовых территорий. Ущерб оценили в 11,7 миллионов рублей.

Как оказалось, организации использовали одни и те же ip-адреса. Компании занижали начальную стоимость контрактов.

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