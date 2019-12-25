Петербургское УФАС прекратило дело о резком скачке цен на маски в начале пандемии

Картельного сговора не было выявлено.

Санкт-Петербурга антимонопольная служба прекратило дело в отношении поставщиков медицинских масок, которое было заведено после резкого скачка цен на них весной. Было установлено, что подозреваемые организации не состоят в сговоре.

По информации "Фонтанки.ру", повышение цен не было единообразным и одномоментным. Повышение цен вызвало высокий спрос и дефицит также было и в других странах. На данный момент проблем с покупкой масок нет, установили в УФАС.

Специалисты проанализировали розничную продажу и пришли к выводу, что лидером на рынке является группа компания "Эркафарм". Ведомство пообещало пристальнее присматриваться к организации.

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