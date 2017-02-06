В Петербурге вдовам Героев России дадут по 1 миллиону рублей

Чтобы получить миллион, вдова погибшего героя должна проживать непрерывно в Петербурге не менее 5 лет и не состоять в другом браке.

В Петербурге в первом чтении приняли изменения в Социальном кодексе. Так вдовы Героев России и СССР, вдовы полных кавалеров ордена Славы получат 1 миллион рублей, если ранее они по каким-то причинам не смогли получить положенный земельный участок для ИЖС и садоводства. Проект подготовил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Об этом сообщают городские СМИ.

Согласно действующему федеральному законодательству, вдовы Героев и кавалеров ордена Славы имеют право на бесплатный земельный участок под жилищное строительство и садоводство. Однако в Петербурге не осталось более свободных участков, чтобы передать их вдовам. Но других мер поддержки законодательство РФ не предусматривает. Юрий Шестериков, представитель губернатора в Законодательном Собрании

Чтобы получить миллион, вдова погибшего героя должна проживать непрерывно в Петербурге не менее 5 лет на момент обращения с заявлением о предоставлении выплаты, также она не должна состоять в другом браке. Сегодня есть сведения о 16 вдовах, которые не получили ранее земельные участки.



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