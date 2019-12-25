Петербургским тюленям заготовили на зиму целую тонну салаки

Также для разнообразия меню Шлиссика и Кроша были закуплены судак и красная рыба.

Фонд друзей балтийской нерпы рассказал о подготовке к зиме питомцев центра в Репино.

Специалисты рассказали, что уже на зиму приобрели тонну салаки у "Светлановского рыбного порта". Запасы приходится делать заранее, так как под действием климатических изменений очень сильно меняется характер морского рыболовецкого промысла. Также для разнообразия меню Шлиссика и Кроша были закуплены судак и красная рыба.

В фонде подчеркнули, что делать такие большие запасы они смогли только после того, как компания Nord Stream 2, оператор газопровода "Северный поток – 2", стала их поддерживать. Компанией были выделены средства на покупку запасов рыбы и нужного для работы центра оборудования, в том числе морозильного ларя.

Осенью "Фонд друзей балтийской нерпы" показал, как Шлиссик захватил бассейн Крошика.

Фото: ВК/ Спасение тюленей 699-23-99