На Дворцовой площади петербургским пожарным передали 39 единиц новой техники

Петербургский пожарно-спасательный гарнизон получил автоцистерны, автолестницы, катера, гидроциклы, автобусы и другую технику.

Губернатор Александр Беглов и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков передали петербургским пожарным 39 единиц новой техники. Церемония передачи прошла сегодня на Дворцовой площади.

Петербургский пожарно-спасательный гарнизон получил автоцистерны, автолестницы, катера, гидроциклы, автобусы и другую технику.

Губернатор подчеркнул, что главную роль в любой работе исполняют люди. Именно профессионализм, опыт и решительность петербургских огнеборцев сможет сделать новую технику по-настоящему боевой.

Фото: Смольный