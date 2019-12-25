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На Дворцовой площади петербургским пожарным передали 39 единиц новой техники
Сегодня, 16:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Дворцовой площади петербургским пожарным передали 39 единиц новой техники

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Петербургский пожарно-спасательный гарнизон получил автоцистерны, автолестницы, катера, гидроциклы, автобусы и другую технику.

Губернатор Александр Беглов и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков передали петербургским пожарным 39 единиц новой техники. Церемония передачи прошла сегодня на Дворцовой площади.

Петербургский пожарно-спасательный гарнизон получил автоцистерны, автолестницы, катера, гидроциклы, автобусы и другую технику.

Губернатор подчеркнул, что главную роль в любой работе исполняют люди. Именно профессионализм, опыт и решительность петербургских огнеборцев сможет сделать новую технику по-настоящему боевой.

Фото: Смольный

Теги: дворцовая площадь, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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