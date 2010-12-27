Петербургским пенсионерам помогут стать стартаперами

Фонд "Добрый город Петербург" планирует этой осенью открыть проект под названием "Соседская мастерская". Организаторы ставят перед собой задачу помочь инициативным гражданам реализовать свои идеи. Об этом сообщается на странице фонда в "Вконтакте".
Каждый стартапер сможет прослушать лекции приглашенных экспертов и кураторов, разработать свой собственный проект и реализовать его на базе соседского центра. Участников научат правильно подбирать команду, аудиторию, как и где искать ресурсы и раскручивать свой проект.
В приоритете у организаторов стоят люди пенсионного возраста. По их словам, "вопрос занятости, самореализации и заработка после выхода на пенсию встает максимально остро", поэтому о проекте должно узнать, как можно больше людей.
"Соседская мастерская" откроется в сентябре в библиотечном центре "Маяк" на Ленинском 92/1. Занятия будут проходить два раза в неделю – по вторникам и субботам.