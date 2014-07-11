Петербургский юрист попытался завладеть квартирой клиентки за 8 млн рублей

В Санкт-Петербурге юрист незаконно оформил продажу квартиры клиентки и предстанет перед судом.

В Санкт-Петербурге юрист незаконно пытался завладеть квартирой своей клиентки стоимостью более 8 млн рублей. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Следствие установило, что в апреле 2021 года мужчина узнал о наличии недвижимости у женщины.

Вместе с родственником он подготовил документы на продажу квартиры, подписал их от имени клиентки и подал в органы для оформления перехода права собственности. В результате действий злоумышленника женщина временно лишилась возможности распоряжаться своей квартирой, однако позднее жилье было возвращено законной владелице.

В отношении юриста возбуждено уголовное дело, его действия квалифицированы как мошенничество с имуществом. Теперь он предстанет перед судом.

Фото: Piter.TV