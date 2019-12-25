Врач из Петербурга рассказал, сколько COVID-19 живет на предметах

При походе в магазин рекомендовано надевать маску и перчатки.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что контактный способ более актуальный в заражении, чем воздушно-капельный. Об этом заявил доктор медицинских наук, главный врач инфекционной больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

Гусев отметил, что прикасаясь к поверхности, а затем к своему лицу человек может заразиться.

Если вы прикасаетесь к поверхности, после этого ваша рука попадает в глаза, на слизистую оболочку, вы можете тоже заразиться сказано в сообщении

По словам врача, COVID-19 имеет стойкость во внешней среде, что и отличает его от гриппа и других вирусов респираторных заболеваний.

Ранее мы сообщали о том, что "Яндекс" рассказал, как изменился индекс самоизоляции в Петербурге за неделю.

Фото:pixabay