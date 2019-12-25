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Петербургский ученый собирал самую подробную хронику жизни Петра I в течение 40 лет
Сегодня, 20:20
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Петербургский ученый собирал самую подробную хронику жизни Петра I в течение 40 лет

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Петербургский ученый Евгений Анисимов создал цифровую биохронику Петра I. Доктор исторических наук собрал 40 тыс. фактов о первом российском императоре. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба Высшей школы экономики в Петербурге

Свою работу историк разделил на пять частей. Первая - дата, день недели, пасхалии, семейные праздники династии Романовых и государственные праздники. Во второй рассказывается о местах пребывания и деятельности Петра в этот день. Третью позицию занимают "Письма и бумаги Петра". В четвертой рассматриваются письма, которые приходили императору, а в заключительной, пятой, позиции даются комментарии. Таким образом, можно детально узнать о жизни Петра I. 

Ученый собирал биохронику 40 лет. 

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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