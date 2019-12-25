Петербургский ученый-физик стал жертвой банковских мошенников

76-летний мужчина сказал аферистам данные своей карты и лишился денег.

В четверг, 8 октября, в полицию обратился 76-летний научный сотрудник Физико-технического института имени Иоффе. Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, ученый стал жертвой мошенников.

Как выяснилось, 5 октября на мобильный телефон мужчины неоднократно звонили неизвестные, которые неизменно представлялись сотрудниками финансового контроля банка. Собеседники сообщали, что для безопасности банковской карты и средств на ней ученому нужно сообщить им реквизиты. Доверчивый мужчина передал аферистам свои данные, и с его счета тут же списали свыше 569 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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Фото: pixabay