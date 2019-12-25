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Житель Красного Села лишился иномарки за 2 млн рублей
Сегодня, 15:18
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Житель Красного Села лишился иномарки за 2 млн рублей

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В поле зрения камер попал неизвестный угонщик в темной одежде.

Житель Красного Села лишился дорогостоящего автомобиля, с сообщением о краже мужчина обратился в полицию 28 августа. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, черно-белая "Тойота Камри" исчезла с парковки гипермаркета "Лента" на улице Восстановления вечером того же дня. Автовладелец оценил ущерб в 2 миллиона 139 тысяч рублей. Система контроля передвижения транспорта засекла иномарку на Кингисеппском шоссе по дороге к селу Русско-Высоцкое.

С места похищения изъяли камеру с записью видеонаблюдения. Кадры показали, что к машине подошел неизвестный мужчина в темной одежде, сел в салон и уехал. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее мы рассказывали, как работник мастерской похитил инструмент после ссоры с начальником из-за зарплаты.

Фото: pixabay

Теги: автомобиль, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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