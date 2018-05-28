Петербургский тракторный завод запустит серийный выпуск беспилотных тракторов

Речь идет о модели трактора "Кировец" К-7М.

Петербургский тракторный завод совместно с компанией Cognitive Pilot планируют начать серийный выпуск беспилотных тракторов. Об этом сообщили в пресс-службе Cognitive Pilot.

Предприятия подписали соглашение, в рамках которого намерены производить и продвигать на российском и зарубежном рынках обновленную модель трактора "Кировец" К-7М. Транспорт оснастят системами автопилотирования на базе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot.

По предварительным расчетам, трактор К-7М с системой Cognitive Agro Pilot позволит увеличить производительность техники на 15 — 20%, достичь экономии на ремонтах техники и прицепных орудий в размере 70 — 80%. Эти и другие преимущества должны увеличить операционную прибыль агропредприятий до 20%. пресс-служба Cognitive Pilot

Соглашение предусматривает три основных этапа реализации проекта и выпуск соответствующих им трех версий. Работа над первой версией начнется в феврале 2022 года. "Умный" трактор обойдется покупателям в 8-12 млн рублей.

Фото: cognitivepilot.com