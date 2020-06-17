Петербургский тракторист спас ежа от стаи ворон

В траве на ежика начали нападать крупные вороны.

В среду, 11 мая, от стаи ворон тракторист спас ежа в Московском парке Победы. Об этом рассказали в комитете по благоустройству.

В комитете рассказали, что в парке ежи не водились, вероятно, лесного жителя кто-то подкинул. В траве на ежика начали нападать крупные вороны. Сотрудник парка это увидел и отогнал агрессивных птиц.

Сейчас ежик в безопасности, его накормили, и он чувствует себя хорошо. Вечером его планируют отвезти в лес.

Фото: Вконтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, pixabay