"Трансконтейнер" выкупил петербургский терминал Global Ports продали за 1,9 млрд рублей

Полученные с продажи средства пойдут на выплату долгов.

выкупило у дочерней компании Global Ports, АО "Первый контейнерный терминал", полный пакет акций петербургского ЗАО "Логистика-Терминал". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сумма сделки составила 1,9 млрд рублей. Полученные с продажи средства Global собираются потратить на выплату долгов, что является приоритетной целью компании.

ЗАО "Логистика-Терминал" является одним и крупнейших контейнерных терминалов региона. Располагается организация поблизости от Санкт-Петербурга. В данный момент терминал оказывает услуги по обработке контейнеров в порту, перегрузку на различные виды транспорта, долгосрочное хранение, временное хранение больших партий контейнеров.

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