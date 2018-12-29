Петербургский суд запретил торговать поддельными палантинами Louis Vuitton

Общий ущерб от находчивых продавцов оценили в 370 тысяч рублей.

Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрел административное исковое заявление транспортной прокуратуры к "ВКонтакте". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Так, истец заявлял, что в соцсети есть группа, где находчивые предприниматели продают палантины "Louis Vuitton", хотя модный дом не давал права на использование лейбла. Кроме того, маркировка продукции не соответствует стандартам бренда, поэтому шарфы являются подделками.

Общий ущерб от находчивых продавцов оценили в 370 тысяч рублей.

Суд требования истца удовлетворил.

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