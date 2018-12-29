В Петербурге выкупили все обычные билеты на концерт Rammstein в "Газпром Арене". Об этом сообщили в Instagram стадиона.
Все билеты проданы! Soldout!
пишут представители стадиона
Напомним, что музыканты прилетают в Петербург в рамках тура Europe Stadium Tour. Кроме Северной столицы они посетят 22 гора в Европе.
Стоит отметить, что билеты все же остались, правда, только в VIP-ложу. Цена на такую роскошь составит почти 400 тысяч рублей.
Концерт состоится 2 августа на сцене "Газпром Арены".
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Фото:Rammstein/вк
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