Напомним, что концерт состоится 2 августа на сцене "Газпром Арены".

В Петербурге выкупили все обычные билеты на концерт Rammstein в "Газпром Арене". Об этом сообщили в Instagram стадиона.

Все билеты проданы! Soldout! пишут представители стадиона

Напомним, что музыканты прилетают в Петербург в рамках тура Europe Stadium Tour. Кроме Северной столицы они посетят 22 гора в Европе.

Стоит отметить, что билеты все же остались, правда, только в VIP-ложу. Цена на такую роскошь составит почти 400 тысяч рублей.

Концерт состоится 2 августа на сцене "Газпром Арены".

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Фото:Rammstein/вк