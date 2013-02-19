Петербургский суд признал виновной сиделку, спаивавшую и истязавшую одинокого мужчину ради квартиры

Сегодня днем городской суд Петербурга вынес решение по поводу сиделки, истязавшей подопечного мужчину.
Как стало известно, одинокий петербуржец подписал договор о пожизненной ренте с обвиняемой, после чего подвергся издевательствам со стороны последней. Женщина обязалась ежемесячно выплачивать хозяину квартиры по 16 тысяч рублей до момента его смерти, а после могла рассчитывать на наследство.
Корыстные мотивы побудили подсудимую спаивать мужчину в неограниченных количествах алкоголем, затем избивать его, морить голодом, жаждой и холодом. В приносимую еду сиделка добавляла психотропные препараты, окна в квартире держала всегда нараспашку. Сообщается, что преступница фактически добивалась перехода мужчины в состояние “овоща”. После этого она вынудила жертву подписать договор купли-продажи квартиры, оформив ее на себя.
Сиделку признали виновной по статьям за истязание беспомощного, незаконном лишении свободы и особо крупном мошенничестве. Свою вину женщина признала. Приговором суда злоумышленница получила три года в колонии общего режима. Преступницу вывели из зала под стражей правоохранительных органов. Пострадавшему возместили 400 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.