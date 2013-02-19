Петербургский суд признал виновной сиделку, спаивавшую и истязавшую одинокого мужчину ради квартиры

Мошенница, пытавшаяся свести одинокого подопечного на тот свет ради квартиры, получила три года колонии.

Сегодня днем городской суд Петербурга вынес решение по поводу сиделки, истязавшей подопечного мужчину.

Как стало известно, одинокий петербуржец подписал договор о пожизненной ренте с обвиняемой, после чего подвергся издевательствам со стороны последней. Женщина обязалась ежемесячно выплачивать хозяину квартиры по 16 тысяч рублей до момента его смерти, а после могла рассчитывать на наследство.

Корыстные мотивы побудили подсудимую спаивать мужчину в неограниченных количествах алкоголем, затем избивать его, морить голодом, жаждой и холодом. В приносимую еду сиделка добавляла психотропные препараты, окна в квартире держала всегда нараспашку. Сообщается, что преступница фактически добивалась перехода мужчины в состояние “овоща”. После этого она вынудила жертву подписать договор купли-продажи квартиры, оформив ее на себя.

Сиделку признали виновной по статьям за истязание беспомощного, незаконном лишении свободы и особо крупном мошенничестве. Свою вину женщина признала. Приговором суда злоумышленница получила три года в колонии общего режима. Преступницу вывели из зала под стражей правоохранительных органов. Пострадавшему возместили 400 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.