Суд Петербурга прекратил дело в отношении депутата, которого вынесли на руках из ИКМО "Озеро Долгое"

Депутат хотел убедиться в целостности пломбы на мешках с бюллетенями.

Приморский районный суд Петербурга прекратил дело в отношении заместителя главы МО "Автово" Ильи Шмакова. Суд не нашел состав административного правонарушения, сообщила "Фонтанка.ру".

В сентябре 2019 мужчину вынесли из помещения ИКМО "Озеро Долгое" на руках. Вместе с другими претендентами на депутатский мандат он хотел убедиться в целостности пломбы на мешках с бюллетенями. Планам помешала глава МО и 10 полицейских.

Помещение опечатали, оппозиционеры охраняли здание, так как опасались за фальсификации документов. Результаты муниципальных выборов были неизвестны на протяжении нескольких недель. Бюллетени из ИКМО "Долгое" в итоге забрали представители горизбиркома.

Фото: ВКонтакте / Илья Шмаков