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Суд Петербурга прекратил дело в отношении депутата, которого вынесли на руках из ИКМО "Озеро Долгое"
Сегодня, 14:49
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nadezhda_sib

Суд Петербурга прекратил дело в отношении депутата, которого вынесли на руках из ИКМО "Озеро Долгое"

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Депутат хотел убедиться в целостности пломбы на мешках с бюллетенями.

Приморский районный суд Петербурга прекратил дело в отношении заместителя главы МО "Автово" Ильи Шмакова. Суд не нашел состав административного правонарушения, сообщила "Фонтанка.ру".

В сентябре 2019 мужчину вынесли из помещения ИКМО "Озеро Долгое" на руках. Вместе с другими претендентами на депутатский мандат он хотел убедиться в целостности пломбы на мешках с бюллетенями. Планам помешала глава МО и 10 полицейских. 

Помещение опечатали, оппозиционеры охраняли здание, так как опасались за фальсификации документов. Результаты муниципальных выборов были неизвестны на протяжении нескольких недель. Бюллетени из ИКМО "Долгое" в итоге забрали представители горизбиркома. 

Фото: ВКонтакте / Илья Шмаков 

Теги: икмо долгое, илья шмаков, мо автово, муниципальные выборы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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