Производство по делу прекращено в связи с истечением сроков давности.

В четверг, 4 апреля, стало известно о том, что петербургский суд отпустил директора детдома, где более 10 лет насиловали детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Так, производство по делу в отношении Натальи Федоровой прекращено в связи с истечением сроков давности. Отметим, что ходатайство подсудимой о прекращении дела поддержал адвокат и государственный обвинитель.

По версии следствия, женщина знала о преступлениях, но никуда не сообщала. Так, ужасные вещи происходили в детском доме №10 на улице Ивана Черных с 31 декабря 2006 года по 18 марта 2017 года.

В результате преступного бездействия Федоровой, полагает следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников.

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