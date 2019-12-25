Суд обязал "Санктъ-Петербургъ оперу" отреставрировать крышу Дома фон Дервиза

Эти работы не выполнялись с 2018 года, хотя были обговорены КГИОП.

Октябрьский районный суд Петербурга вынес решение по иску КГИОП к театру "Санктъ-Петербургъ опера", а также компаниям ООО "Князь Романов", ООО "Модерн" и Хууско Томми Илари. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, комитет обвинил ответчиков в неисполнении обязательств по сохранению объектов культурного наследия.

Речь идет о зданиях №33А и №35А по Галерной улице, иначе известных как Дом фон Дервиза с дворовыми флигелями. Как выяснилось, до 16 августа 2018 года пользователи зданий должны были отремонтировать и отреставрировать крыши, а также разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению памятника. По словам КГИОП, этого сделано не было.

Суд обязал ответчиков в течение двух лет выполнить не только ремонт и реставрацию крыш, но также обновить фасад лицевого корпуса здания по Английской набережной.

Ранее мы писали, что в "Готическом доме" на улице Чекистов откроют культурно-досуговый центр.

Фото: "Санктъ-Петербургъ опера"