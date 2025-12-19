Петербургский суд обязал КМЗ выплатить деньги автору технологий

Изобретатель судна отсудил у машиностроительного завода сотни тысяч.

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с Кингисеппского машиностроительного завода более 360 тысяч рублей в пользу изобретателя Александра Тарасенко за нарушение условий лицензионных соглашений. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд установил, что Александр Тарасенко и ООО "Кингисеппский машиностроительный завод" заключили два соглашения в 2021 и 2023 годах. По условиям договоров изобретатель предоставил предприятию исключительное право на использование своих разработок.

Речь идет о быстроходном судне с газовой смазкой днища, а также о способе соединения специальных судовых конструкций. Завод получил право применять изобретения в производстве за вознаграждение, которое должно было выплачиваться за каждую произведенную и реализованную единицу продукции. В ходе судебного разбирательства было установлено, что предприятие не исполнило финансовые обязательства перед изобретателем. Сумма основного долга по лицензионным соглашениям превысила 235 тысяч рублей.

Кроме того, суд обязал завод выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 78,3 тысячи рублей, компенсировать 10,3 тысячи рублей госпошлины и 40 тысяч рублей расходов на оплату услуг представителя.

Общая сумма средств, подлежащих взысканию с предприятия, превысила 360 тысяч рублей.

