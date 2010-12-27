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Петербургский суд не разрешил бизнес-тренерам Маркеловым ходить в храм
Сегодня, 13:07
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Asyaromanenkova
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Петербургский суд не разрешил бизнес-тренерам Маркеловым ходить в храм

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Санкт-Петербургский городской суд поддержал решение суда низшей инстанции и не разрешил находящимся под домашним арестом бизнес-тренерам Маркеловым посещать храм.

В среду, 15 ноября, городской суд Петербурга рассматривал жалобу на решение Фрунзенского районного суда о продлении мер пресечения для Ольги и Виктора Маркеловых, подозреваемых в создании объединения, которое имеет отношение к насилию или другим причинением вреда здоровью гражданам.

Сторона защиты в аппеляционных жалобах просила дать послабления ограничениях для супругов. Оба бизнес-тренера просили разрешить им посещать храм. Так, Ольга Маркелова хочет ходить в храм Неупиваемая чаша или, как говорит ее адвокат, " любой другой православный храм, находящийся на зеленой ветке метро, на выбор суда".

Петербургский суд не разрешил бизнес-тренерам Маркеловым ходить в храм

Виктор Маркелов также просил возможность общаться с ребенком и заниматься его воспитанием. Адвокат мужчины кроме того хотел через суд сменить адрес домашнего ареста на дом, где проживает его ребенок и супруга (которая также отбывает домашний арест).

Городской суд не нашел причин для отмены решений районного и оставил в силе все ограничения. Супруги останутся под домашним арестом до 28 декабря.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге соучредительницу коучинговой компании отправили под домашний арест. Следствие считает, что проводимые Маркеловыми тренинги опасны для клиентов.

Фото: Объединенная пресс-служба субов Петербурга

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Теги: арестовали коучей , бизнес-тренер , коучи , новости спб , суд спб
Категории: Новости СПб

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