Петербургский студент выиграл в финале Молодёжного Чемпионата Мира по боксу

Молодой человек уедет из Будапешта с первой в России золотой медалью этого турнира.

В четвер, 30 августа, в Будапеште студент петербургского училища Олимпийского резерва №2 Игорь Фёдоров выиграл в финале Молодёжного Чемпионата Мира по боксу в тяжёлом весе. Сообщили в Спортивной Федерации Бокса Санкт-Петербурга.

Воспитанник петербургского тренера Андрея Павловича Горбаческого взял верх над сильнейшим противником - действующим чемпионом Азии среди юниоров казахстанцем Айбеком Оралбаем сказано в сообщении

Молодой человек вернется домой с первой золотой медалью для России от этого турнира.

Также с серебрянной медалью приедет спортсмен веса до 64 кг, Илья Попов. В федерации подметили, что для молодого человека это был 5-й бой. Ему присудили поражение от кубинца Идальберто Ирибары.

Завтра в Будапеште выступит капитан юниорской сборной России лесгафтовец Руслан Колесниковов. Его соперником станет боксёр из Казахстана.

Фото: Спортивная Федерация Бокса Санкт-Петербурга