Петербургский студент вел дневник перед убийством матери

Молодой человек положил тело матери в кладовку, а затем скрылся.

Студент Петровского колледжа обвиняется в убийстве собственной матери. Инцидент произошел 29 мая в квартире на Богатырском проспекте. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Как сообщили в издании "Аргументы и Факты Санкт-Петербург", причиной для убийства могло стать давление матери на сына из-за учебы. Молодой человек часто пропускал учебу, это приводило к конфликтам. На допросе подозреваемый признался, что долго готовился к убийству и тщательно его планировал, вел дневник.

По версии следствия, обвиняемый несколько раз ударил ножом свою 42-летнюю мать, после чего положил ее тело в кладовку и скрылся с места преступления.

Видео: spb.sledcom.ru