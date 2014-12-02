Выпускник школы Красносельского района создал эталон пельменя

Для создания идеального рецепта ученик выявил предпочтения своих одноклассников.

Выпускник школы № 237 Красносельского района Максим создал эталон пельменя. По словам старшеклассника, продукт был сделан оптимального размера и тает во рту. Молодой человек посвятил проекту 2 года, сообщила пресс-служба комитета по образованию.

Ученик метрологического класса презентовал пельмени в рамках школьной Конференции по защите проектных и исследовательских работ учеников 8-11-х классов. На первом этапе Максим купил десяток известных марок пельменей и устроил дегустацию среди своих одноклассников. Таким образом он выявил народные предпочтения. Затем начал создавать собственную рецептуру, учитывая мнение респондентов.

После серии проб ему удалось выработать рецепт и способ приготовления пельменя с лучшим вкусом и оптимального размера, который он назвал эталоном. рассказали в комитете по образованию.

Комиссия из педагогов школы и представитель Всероссийского научно-исследовательского института метрологии им. Д. И. Менделеева сошлись на том, что новатору действительно удалось создать стандарт вкуса пельменя.

Видео: ВКонтакте / Метрологический образовательный кластер СПб