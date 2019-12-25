У петербургского семиклассника разорвалось легкое после падения с тарзанки

Он находится в реанимации.

В Петербурге в полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставили 13-летнего школьника с многочисленными травмами. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Ребенок находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы и разрыв правого легкого.

По предварительной информации, вечером 19 мая на проспекте Обуховской Обороны в парковой зоне семиклассник качался на тарзанке и упал. Полиция выясняет детали произошедшего.

Ранее в Петербурге госпитализировали ребёнка после падения с дерева.

Фото: Piter.TV