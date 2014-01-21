Петербургский школьник получил травму анального отверстия во время игры в "Правду или действие"

После оказания помощи школьника отпустили в удовлетворительном состоянии.

В среду, 23 февраля, стало известно, что школьник из Петербурга самостоятельно обратился в больницу с жалобой на боль в анальном отверстии. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что в начале февраля мальчик в гостях у одноклассницы играл в "Правду или действие". В результате в его заднем проходе оказалась палка. После оказания помощи школьника отпустили в удовлетворительном состоянии.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее водитель BMW распылил в лицо школьнику газ за брошенный в сторону автомобиля снежок. Инцидент произошел у дома на Коломяжском проспекте.

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