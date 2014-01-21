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Петербургский школьник получил травму анального отверстия во время игры в "Правду или действие"
Сегодня, 14:56
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Петербургский школьник получил травму анального отверстия во время игры в "Правду или действие"

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После оказания помощи школьника отпустили в удовлетворительном состоянии.

В среду, 23 февраля, стало известно, что школьник из Петербурга самостоятельно обратился в больницу с жалобой на боль в анальном отверстии. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что в начале февраля мальчик в гостях у одноклассницы играл в "Правду или действие". В результате в его заднем проходе оказалась палка. После оказания помощи школьника отпустили в удовлетворительном состоянии.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  

Ранее водитель BMW распылил в лицо школьнику газ за брошенный в сторону автомобиля снежок. Инцидент произошел у дома на Коломяжском проспекте.

Фото: pixabay.com

Теги: врачи, игры, правда или действие, школьник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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