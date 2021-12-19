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Водитель BMW распылил в лицо школьнику газ за брошенный в сторону автомобиля снежок
Сегодня, 10:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Водитель BMW распылил в лицо школьнику газ за брошенный в сторону автомобиля снежок

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Инцидент произошел у дома на Коломяжском проспекте.

Школьник бросил снежок в проезжающий BMW, водитель в ответ на это распылил ему газ в лицо из баллончика. Об этом стало известно Piter.tv.

Четырнадцатилетний школьник пояснил, что он со своим знакомым стоял на остановке общественного транспорта у дома 18 по Коломяжскому проспекту.  Он бросил снежок в проезжающий мимо BMW. Водитель остановился, вышел из автомобиля и распылил газ в лицо мальчика.

Ребенок получил химический ожог левого глаза, левой щеки. Проводится проверка.

Накануне мальчик провалился под лед на реке Уткина заводь.

Фото: Piter.tv

Теги: bmw, коломяжский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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