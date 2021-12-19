Водитель BMW распылил в лицо школьнику газ за брошенный в сторону автомобиля снежок

Школьник бросил снежок в проезжающий BMW, водитель в ответ на это распылил ему газ в лицо из баллончика. Об этом стало известно Piter.tv.
Четырнадцатилетний школьник пояснил, что он со своим знакомым стоял на остановке общественного транспорта у дома 18 по Коломяжскому проспекту. Он бросил снежок в проезжающий мимо BMW. Водитель остановился, вышел из автомобиля и распылил газ в лицо мальчика.
Ребенок получил химический ожог левого глаза, левой щеки. Проводится проверка.
Накануне мальчик провалился под лед на реке Уткина заводь.
Фото: Piter.tv
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