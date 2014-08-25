Петербургский рынок жилья теряет покупателей

В ноябре этого года в городе продали 3 132 квартиры и апартамента.

В Петербурге на 6% сократилось число сделок на первичном рынке жилья, а в Ленинградской области – выросло на 9%. Эксперты связывают смещение спроса с дешевым жильем в области. Об этом пишет "РБК-Петербург" со ссылкой на данные Dataflat.ru.

В ноябре этого года в городе продали 3 132 квартиры и апартамента, это на 6% меньше показателей октября. При этом средняя цена проданного жилья сократилась на 2%, до 9,058 млн рублей.

В Ленинградской области количество сделок выросло до 1 604 против 1 474 в октябре. По словам коммерческого директора ГК "ПСК" Сергея Софронова, в последнее время появилось большое количество проектов, которые выходят на границе с городом либо в периферийных районах. Софронов добавил, что это "скорее возможность приобрести жилье по более низкой цене".

Фото: Piter.tv

