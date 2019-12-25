Петербургский производитель "Царской" водки намерен выйти на IPO в 2024 году

Руководство рассчитывает нарастить стоимость предприятия к указанному сроку с 30 до 40 млрд рублей.

Петербургский водочный завод Ladoga, который производит водку "Царская" готовится провести IPO в 2025 году. Об этом заявил президент и совладелец предприятия Вениамин Грабар в беседе с РБК.

Руководство рассчитывает нарастить стоимость предприятия к указанному сроку с 30 до 40 млрд рублей.

По словам Грабара, на данный момент завод готовится к выпуску бондов. Первый облигационный займ составит 2 млрд рублей, рассказал Грабар. Руководитель подчеркнул, что операцию провели "для получения практики публичности".

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