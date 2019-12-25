Петербургский профсоюз сотрудников ОВД вновь попросил разъяснить поведение полиции при нарушении масочного режима

Обращение датировано 1 октября 2020.

Межрегиональный профсоюз органов внутренних дел по Петербургу и области предложил сотрудничество начальнику территориального ГУ МВД Роману Плугину в области правовой подготовки сотрудников. Там указали на правовые пробелы в вопросе "масочного режима" для граждан. Документ поступил в распоряжение Piter.TV.

В профсоюзе просят уточнить действия правоохранителей при нарушении масочного режима гражданами.

Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1) в этот перечень не включена. Также обращаем внимание на то, что Федеральный закон о полиции не предусматривает оснований за нарушения предусмотренные ст. 20.6.1 КоАП РФ. говорится в сообщении.

В профсоюзе указали, что в Петербурге и Ленобласти не разъяснен порядок использования средств индивидуальной защиты гражданами в общественных местах, как и порядок получения СИЗ.

Напомним, с 1 октября горожан обязали носить маски и перчатки в общественных местах. За этим будут следить сотрудники Росгвардии.

Фото: Piter.TV