Петербургский пристав получил 2,5 года колонии за мошенничество

Петербургского пристава наказали 2,5 годами колонии и штрафов в 60 тысяч рублей за попытку мошенничества. Мужчина пообещал разобраться с делопроизводством в отношении одного из должников. Преступник предложил жертве снят арест с квартиры за определенную денежную сумму. Злоумышленник был задержан оперативниками при попытке получить взятку.

Решение о наказании принял Красногвардейский районный суд. Следствие отмечает, что возможности “помочь” у мошенника реально не было и он просто хотел обмануть клиента. Сам инцидент произошел еще в июне 2016 года.

Обвиняемый признал вину, но все равно получил реальный срок заключения в колонии общего режима.