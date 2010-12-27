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Петербургский пристав получил 2,5 года колонии за мошенничество
Сегодня, 14:20
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lesjasap
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Петербургский пристав получил 2,5 года колонии за мошенничество

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Петербургского пристава наказали 2,5 годами колонии и штрафов в 60 тысяч рублей за попытку мошенничества. Мужчина пообещал разобраться с делопроизводством в отношении одного из должников. Преступник предложил жертве снят арест с квартиры за определенную денежную сумму. Злоумышленник был задержан оперативниками при попытке получить взятку. 
 
Решение о наказании принял Красногвардейский районный суд. Следствие отмечает, что возможности “помочь” у мошенника реально не было и он просто хотел обмануть клиента. Сам инцидент произошел еще в июне 2016 года. 
 
Обвиняемый признал вину, но все равно получил реальный срок заключения в колонии общего режима.
Теги: взятка , красногвардейский район , мошенничетво , обман , пристав
Категории: Новости СПб

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