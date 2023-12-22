Рядом с трупом петербургского пристава нашли табельное оружие

Проводится дальнейшее расследование.

Судебный пристав погиб от огнестрельного ранения в Василеостровском районе Петербурга. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Утром 15 января в экстренные службы поступило сообщение о трупе мужчины во дворе дома 55 по Среднему проспекте В.О (у здания Василеостровского суда). Было установлено, что это 33-летний младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов по Василеостровскому району

На месте нашли табельное оружие, патроны и гильзу. Проводится дальнейшее расследование.

Фото: Piter.tv