Рядом с трупом петербургского пристава нашли табельное оружие

Судебный пристав погиб от огнестрельного ранения в Василеостровском районе Петербурга. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.
Утром 15 января в экстренные службы поступило сообщение о трупе мужчины во дворе дома 55 по Среднему проспекте В.О (у здания Василеостровского суда). Было установлено, что это 33-летний младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов по Василеостровскому району
На месте нашли табельное оружие, патроны и гильзу. Проводится дальнейшее расследование.
Фото: Piter.tv
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