В центре Петербурга судебный пристав обезвредил грабителя с ножом в магазине

Младший судебный пристав Антон Викулов по дороге на работу решил купить воды.

В продуктовом магазине на набережной реки Фонтанки судебный пристав обезвредил и помог задержать грабителя, который напал с ножом на кассира. Об этом в пятницу, 16 сентября, рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по городу.

В пресс-службе рассказали, что младший судебный пристав Антон Викулов по дороге на работу решил купить воды. У кассы он увидел грабителя, который угрожал кассиру. Судебный пристав надел на грабителя наручники и приковал к стойке. Мужчину задержали на месте происшествия.

Сейчас проводится доследственная проверка.

Фото: piter.tv

