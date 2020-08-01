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В центре Петербурга судебный пристав обезвредил грабителя с ножом в магазине
Сегодня, 22:25
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В центре Петербурга судебный пристав обезвредил грабителя с ножом в магазине

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Младший судебный пристав Антон Викулов по дороге на работу решил купить воды.

В продуктовом магазине на набережной реки Фонтанки судебный пристав обезвредил и помог задержать грабителя, который напал с ножом на кассира. Об этом в пятницу, 16 сентября, рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по городу.

В пресс-службе рассказали, что младший судебный пристав Антон Викулов по дороге на работу решил купить воды. У кассы он увидел грабителя, который угрожал кассиру. Судебный пристав надел на грабителя наручники и приковал к стойке. Мужчину задержали на месте происшествия.

Сейчас проводится доследственная проверка.

Фото: piter.tv
 

Теги: грабитель, магазин, пристав
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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