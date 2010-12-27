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Петербургский пианист сыграет на рояле посреди огромной городской свалки
Сегодня, 20:52
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IRINA_CHALKINA
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Петербургский пианист сыграет на рояле посреди огромной городской свалки

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Миссия проекта - побудить каждого человека осознать и решить глобальную проблему переизбытка мусора, пластика, загрязнения Природы.

Петербургский пианист Павел Андреев сыграет на рояле посреди огромной городской свалки. Такое необычное место для выступления выбрано в рамках проекта "Рояль на свободе". Авторы  акции- сам композитор, пианист и Оксана Андреева - художник.

Основа наших проектов - фундаментальная связь и единство Человека, Природы и Творчества, заявляют авторы. 

Посреди мусора будет исполнена композиция "Дыхание планеты".

Клип "Рояль на помойке" - это некий призыв к размышлению о  глобальной проблеме загрязнения Планеты, огромного количества мусора и пластика. Цель проекта привлечение  СМИ, власти, общественных организаций, интернет сообществ к общей проблеме экологии. 

Фото: pavelandreevmusic/Instagram

 

Теги: петербург , пианист , свалка , экология
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура

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