Петербургский пианист сыграет на рояле посреди огромной городской свалки

Миссия проекта - побудить каждого человека осознать и решить глобальную проблему переизбытка мусора, пластика, загрязнения Природы.

Петербургский пианист Павел Андреев сыграет на рояле посреди огромной городской свалки. Такое необычное место для выступления выбрано в рамках проекта "Рояль на свободе". Авторы акции- сам композитор, пианист и Оксана Андреева - художник.

Основа наших проектов - фундаментальная связь и единство Человека, Природы и Творчества, заявляют авторы.

Посреди мусора будет исполнена композиция "Дыхание планеты".

Клип "Рояль на помойке" - это некий призыв к размышлению о глобальной проблеме загрязнения Планеты, огромного количества мусора и пластика. Цель проекта привлечение СМИ, власти, общественных организаций, интернет сообществ к общей проблеме экологии.

Фото: pavelandreevmusic/Instagram