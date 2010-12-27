Петербургский пенсионер выпил 70-процентной уксусной эссенции и умер

Мужчина принял "на грудь" вместо спирта укус.

Петербургский пенсионер скончался в больнице из-за отравления уксусом. Пациента доставили в медицинское учреждение из двора проспекта Большевиков. Пострадавшего заметили прохожие около здания под номером 4 корпус 1. Очевидцы видели, как 72-летний старик выпивает жидкость из бутылки, а потом падает на землю.

Пациент умер около половины первого ночи. Причиной летального исхода врачи называют химический ожог ротоглотки, пищевода и желудка.

Напомним, что у школы по улице Морской Пехоты ветер опрокинул трибуну на спортплощадке.

Фото: Piter.tv